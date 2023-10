Officina Teen: i nuovi corsi. La creatività da condividere lasciando spenti i telefonini

A Officina Giovani ripartono i nuovi progetti rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni (dalla prima media alla quinta superiore): tutti i laboratori di Officina Teen saranno presentati domani dalle 17 in piazza Macelli e ci sarà subito la possibilità di iscriversi. Tante proposte per liberare la fantasia e alimentare la curiosità, stando insieme agli altri, con i telefonini spenti.

L’offerta di quest’anno è sempre gratuita e in linea con gli interessi più attuali dei ragazzi, come per il progetto "Videogame developers" curato da ReteSviluppo, grazie al quale i partecipanti impareranno a costruire insieme un vero e proprio videogioco. I ragazzi potranno scegliere il tema e il tipo di gioco, platform o graphic novel, per poi creare la storia e i personaggi attraverso l’uso delle piattaforme opensource GDevelop e Twinery, mentre con la piattaforma Canva saranno realizzate tutte le grafiche. Un’altra novità è il progetto "Ink & Screen", seguito dall’associazione A Testa Alta: gli iscritti potranno liberare la propria creatività imparando l’arte della serigrafia e creare delle magliette personalizzate.

I ragazzi saranno guidati nella progettazione di un proprio design da riprodurre sul telaio serigrafico tramite la realizzazione di uno stencil su acetato, e impareranno a miscelare i colori, a preparare l’inchiostro, a stampare su diversi supporti, come carta e tessuto, concentrandosi poi sulla stampa personalizzata su magliette. A Officina Teen ci saranno anche i laboratori di fotografia e giochi di ruolo. Da seegnalare tra questi "Giocaruolando" curato dall’associazione Più Prato, un percorso ludico-educativo attraverso il quale i ragazzi eserciteranno la propria immaginazione. Entrando in un mondo fantastico, i partecipanti interpreteranno vari personaggi calandosi nel loto carattere, temperamento, attitudine psicologica ed indole. Potranno sperimentarsi in differenti ambiti di gioco che forniranno un’ampia possibilità di interpretazione e apprendimento.