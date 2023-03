Officina Giovani "Tranquilli!!!" Torna la comicità

Torna il teatro comico ad Officina Giovani con la rassegna RidOff: tre venerdì ad ingresso libero tra clownerie, giocoleria, acrobazie, musica e gag. Si comincia domani sera. Protagonista la compagnia Teatro C’art con lo spettacolo "Tranquilli!!!. Tranquilli!!!" che riflette un lato comico dell’essere umano che vive il quotidiano in modo frenetico, ma la sua necessità di sognare trasforma la sua frenesia in libertà e le sue giornate in un spazio assurdo e magico. Tranquilli!!! ( è questo il nome dle personaggio) è cosi: gioca a basket come se parlasse di sè, è capace di rispondere al telefono, che in fondo non ha mai suonato, il suo momento è un passaggio, un volo momentaneamente interrotto, come quegli uccellini che dopo essersi fatti la doccia sulla sabbia volano via. Tranquilli!!! gioca con la guerra coinvolgendo il pubblico in un gioco impossibile a cui è difficile resistere.

Appuntamento successivo venerdì 24 marzo con la compagnia Onarts che presenterà "Yes Land". Lo spettacolo esplora il progressivo adattamento del clown Giulio ad un ambiente, seppur conosciuto, impossibile da dominare. Il progetto solista di Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche circensi.

Terzo ed ultimo appuntamento, venerdì 31 marzo e sarà la volta di "Ferro e Piuma" a cura di inQuanto Teatro. Il teatro di narrazione incontra il cabaret e la musica dal vivo per raccontare un territorio, i suoi abitanti, la vita negli ultimi cinque decenni. Il mondo visto dalla finestra di un’officina di fabbro e dal suo occupante. Massimiliano Galligani è fabbro in una storica officina di Vaiano; e anche autore e attore comico, un cabarettista che ha girato mezza Italia, dai peggiori bar di Campi Bisenzio a quelli non migliori di Milano Brera. Ha incontrato registi come Virzì e Benigni, attraversato più o meno indenne studi televisivi, set cinematografici, palcoscenici grandi e piccoli. Per poi tornare li, al mestiere di famiglia. Ed e proprio li, tra l’incudine e il martello, che le figure di un bel pezzo di vita passata in compagnia del teatro sembrano darsi appuntamento.

Tutti gli spettacoli di RidOff saranno alle 21 ad ingresso libero con prenotazione consigliata su Eventbrite.

Maggiori informazioni: http:portalegiovani.prato.it