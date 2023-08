Occhi puntati sulla movida "Ora locali più coinvolti"

Si rafforza l’attenzione sulla movida. Confcommercio e Confesercenti entrano al tavolo per la legalità e la sicurezza integrata, che è stato istituito in Prefettura a settembre 2021 proprio per dare un supporto al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo scopo è monitorare le criticità che destano, se non allarme sociale, preoccupazione e disagio tra i cittadini.

"Sulla vita serale a Prato e la relativa necessità di garantire un clima di sicurezza diffusa, reale e percepita, siamo d’accordo con la Prefettura: andremo ad instaurare un rapporto ancora più sinergico tramite tavoli ricorrenti, per segnalare e prevenire potenziali situazioni di disagio". Così Confcommercio Pistoia e Prato, a margine della convocazione in Prefettura. L’associazione è stata invitata, infatti, a prendere parte alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, che ha fatto il punto sul tema del rapporto tra locali, avventori e residenti nelle serate estive.

"Con il prefetto e le Forze dell’ordine presenti – prosegue la nota di Confcommercio – abbiamo condiviso l’intento di intensificare una collaborazione reciproca, al fine di discutere preventivamente dei nodi che afferiscono alla questione, in una sede deputata". Che sarà quella di una riunione ricorrente con le associazioni di categoria, precedente a ciascun Comitato sulla sicurezza e l’ordine pubblico, con il chiaro intento di portare all’attenzione di quest’ultimo un quadro che diventi già di dettaglio. "In questo modo – specifica Confcommercio – sarà possibile modulare risposte e interventi ancora più efficaci".

Durante l’incontro è stata confermata l’attenzione sul centro storico nelle serate estive, con un occhio attento anche verso i turisti arrivati in città.

"Tuttavia – sottolinea il prefetto Cogode – è necessario che si affianchi la collaborazione di privati, titolari di attività commerciali o di esercizi pubblici, affinchè vengano segnalate situazioni critiche e soprattutto siano adottate soluzioni idonee anche alla difesa passiva dei locali, come la videosorveglianza".

Dalle forze dell’ordine è giunta la richiesta specifica di promuovere con tenore crescente la consapevolezza intorno al’utilizzo dell’app ’YouPol’ nei pubblici esercizi: “Un’operazione – conclude l’associazione – che è già in corso e che intendiamo rendere ancora più capillare, data l’importanza del mezzo tecnologico a disposizione, che consente di segnalare in modo istantaneo e anonimo ogni situazione di potenziale pericolo. Una sinergia che si potenzia dunque, con l’obiettivo di una città caratterizzata da una maggiore sicurezza diffusa".