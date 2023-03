Obiettivo turisti: dati ok, ora si punta agli Usa

Gli stranieri scelgono Carmignano per le loro vacanze. Il Comune, infatti, rappresenta il 16% dell’intera offerta turistica della provincia di Prato e circa il 15% di quella del Montalbano. I dati del report di Provincia di Prato e dallo studio di Confcommercio sul turismo del Montalbano parlano chiaro: il comune mediceo è il secondo dell’area pratese come numero di strutture e numero di presenze, dopo il capoluogo. Attualmente, strutture ricettive sono 48 e i posti letto 677. In prevalenza sono agriturismi e case-vacanza, che attirano famiglie con figli e coppie. Il pernottamento medio è di 3 notti, in linea con la media nazionale e superiore a Prato. "Una ripresa più che soddisfacente – ha commentato il sindaco, Edoardo Prestanti –. Abbiamo avuto più di 5mila turisti dagli Stati Uniti, seguiti da tedeschi, francesi, inglesi e polacchi".

Soddisfatto anche l’ assessore al turismo Dario Di Giacomo: "Gli americani sono sicuramente un target di turista su cui dobbiamo puntare. Nei mesi estivi superiamo le 8mila presenze al mese. Come amministrazione vogliamo lavorare con le strutture per ampliare l’offerta attrattiva. E per captare anche gli avventori dei nostri rinomati ristoranti, abbiamo realizzato anche delle cartoline con un qrcode che rimanderà a tutte le iniziative". Prosegue la collaborazione con i Comuni di Poggio a Caiano, Signa e Lastra a Signa; così come il progetto di far inserire Artimino fra i Borghi più belli d’Italia e riaprirà la succursale dell’ufficio turistico della Pro-Loco ad Artimino.

C.C.