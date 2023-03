Obiettivo sicurezza In arrivo 58 telecamere a guardia del territorio La mappa in provincia

Il territorio sorvegliato speciale. Sono in arrivo ben 58 (tantissime) nuove telecamere che saranno posizionate nei punti strategici e più critici della provincia: dai giardini e luoghi di aggregazione dei giovani, alle scuole, alle zone industriali, alle uscite ed entrate dai paesi. Un risultato importante che ha ottenuto il benestare della Prefettura. E’ la novità emersa durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza che si tenuto nei giorni scorsi in Prefettura. Il prefetto Adriana Cogode e i sindaci della provincia (Calamai per Montemurlo, Prestanti per Carmignano, Puggelli per Poggio a Caiano, Bosi e Morganti per l’Unione dei Comuni della Valbisenzio) hanno siglato un accordo stabilendo punto per punto dove saranno posizionati i nuovi occhi telematici.

"La videosorveglianza – ha spiegato la prefetta – è tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Le telecamere funzionano da deterrente e sono anche di aiuto alle indagini più complesse". Vediamo nel dettaglio dove saranno posizionate le 58 nuove telecamere. A Carmignano saranno 17 per una spesa di 142.000 euro (interamente finanziato dal Ministero). Saranno: in via Baldinucci, due al parco Museo; due in via Redi; una in via Silone, via Etrusca e via Guido Rossa a Comeana; via Cinque Martiri ad Artimino; due al parco e fontanello (dove fra l’altro c’è stato un accoltellamento fra due giovani); via levi presso i giardini di via Polloni; via Bicchi; via Fontemorana; Poggio alla Malva zona cimitero. Poggio a Caiano ne avrà 10 in più per una spesa di quasi 40.000 euro (finanziata per metà dal Comune e per metà dal Ministero). Saranno: ai giardini di via Virginia a Poggetto, in largo Mazzei, in via Soffici alla scuola primaria, alla biblioteca comunale, al museo Soffici, nella zona artigianale di via Granaio, al parcheggio di Bonistallo e due in via Mastrigalla alla scuola De Amicis. In Valbisenzio saranno otto per una spesa di 38.000 euro (8.000 a carico dell’Unione). A Vaiano saranno: una a Le Fornaci-Sofignano, in via Moschignanovia di Larciano; una tra via Sofignano e via Savignano; una in via di Cantagallo a Schignano; una in via Nuova per Schignano-via Pratallame. A Vernio: in via Sant’Ippolito in località La Pieve; via Sant’Ippolito a Migliano; via di Migliana a Usella - Il Fabbro (Cantagallo); l’ultima sempre in via di Migliana ma il località Masseto. Infine Montemurlo che ne ha chieste ben 23 (più tre da riposizionare) per una spesa di 100.000 euro (30.000 a carico del Comune). Saranno: tre fra via Montalese e via Pascoli; tre alla rotatoria fra via Pascoli e via Carducci; tre tra via Rosselli e via Carducci; quattro alla pista di skateboard al nuovo parco centrale; due al campo da basket e due nell’area giochi sempre al parco centrale; quattro sul percorso pedonale tra via Carducci e piazza della Libertà; due al nuovo bio lago. A Prato ne saranno riposizionate una decina ma non ne saranno aggiunte di nuove.

L.N.