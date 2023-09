Nuovo spazio a Valbisenzio per conoscere i cavalli da vicino

Un luogo inaspettato quello dove sarà inaugurato, il 10 settembre, un nuovo spazio dove poter ritrovare il contatto con sé stessi attraverso la natura ed i cavalli. Si tratta della storica ex fattoria di Spicciano (già dal 1128 nelle proprietà degli abati di San Miniato al Monte) incastonato fra il colle del Maglio – che sorge alle pendici della Calvana – e l’area artigianale di Vaiano, lungo le sponde del Bisenzio. Lo spazio è gestito dalla neonata associazione sportiva dilettantistica il Branco della Casa sul Fosso, costituita da una squadra di donne entusiaste, con la veterinaria Agnese Santi – già presidente dell’Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana - alla presidenza.

"L’idea da cui nasce questo spazio – spiegano dall’associazione – è quella di realizzare un posto fuori dai ritmi veloci del quotidiano. L’inaugurazione sarà un momento, oltre che per godere della bellezza del posto, per fare la conoscenza dei suoi meravigliosi abitanti, i cavalli, che vivono in totale armonia con l’ambiente. Ed è proprio la ricerca dell’equilibrio a guidare l’associazione, che non nasce come centro ippico".

Fra le attività, giornate per piccoli gruppi di ragazzi che vengono guidati da un’educatrice laureata in scienze motorie in esperienze di vita da fattoria e in lezioni pratiche su come ci si muove nel bosco. In tutto questo il cavallo diventa il mezzo per una sorta di pet therapy, in un’osservazione dal basso (quindi senza cavalcarlo).

"Ci stiamo attrezzando anche per gli interventi assistiti – spiegano i promotori – cioè anche per chi ha più difficoltà. Il nostro comunque è un luogo adatto a tutti, da zero a 99 anni: chiunque può trovare qui il giovamento che viene dal contatto con la natura e questi animali. Il cavallo è dotato di una profonda intelligenza emotiva e proprio grazie a questa sua immediatezza arriva dentro di noi senza filtri, senza sovrastrutture afferrando le nostre emozioni più nascoste per portarle finalmente alla luce del sole".