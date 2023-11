Nuovo socio per Villa Fiorita: è il gruppo Over

Prato, 28 novembre 2024 – Nuovo partner per Villa Fiorita. Il consiglio di amministrazione della casa di cura ha concluso un accordo con il gruppo Over, leader nei servizi di assistenza e cura. Over è un’azienda presente in diverse regioni italiane e dispone, si legge nel comunicato diffuso da Villa Fiorita, «di un team di professionisti altamente qualificato».

«Villa Fiorita in questi ultimi anni ha registrato un notevole aumento dell’attività chirurgica sia in termini quantitativi che qualitativi, come certificato anche dal Piano Nazionale Esiti 2023 - si legge ancora - Da qui la necessità di cercare nuovi partner per consolidare la crescita e sviluppare nuove attività nel campo della salute. L’accordo permetterà alla casa di cura di entrare in un contesto più ampio e di unire la profonda esperienza clinica alla forza innovativa, anche nel campo della ricerca, del Gruppo Over».

Valter Giovannini, amministratore delegato di Villa Fiorita, aggiunge: «Insieme potremo realizzare un connubio vincente che non solo arricchirà le reciproche competenze professionali, ma contribuirà a soddisfare la domanda di salute che emerge costantemente dal nostro territorio. In questo percorso collaborativo vediamo una straordinaria opportunità per crescere e consolidare la nostra capacità di offrire cure di altissima qualità ai cittadini toscani e non solo».