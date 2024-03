Nuovo parcheggio per il palazzetto

"Abbiamo appena terminato

il progetto necessario al trasferimento delle terre che saranno trasportate in via Paronese, nel terreno di proprietà comunale accanto

al nuovo centro di raccolta". Cristina Sanzò, assessore all’ambiente si è occupata in prima persona della questione. "Abbiamo appena avuto il via libera da parte di Arpat perché prima di spostare le terre dell’alluvione su un terreno e non su una superficie di asfalto era necessario avere tutte le prescrizioni per la sicurezza dell’area, adesso ci sono quindi può iniziare il trasferimento – aggiunge Sanzò –. Il costo dei lavori è di oltre mezzo milione di euro anche perché a seguito del trasferimento sarà sistemato tutto il parcheggio del palazzetto di Maliseti messo duramente alla prova dall’alluvione. La zona era stata indicata come hub per lo stoccaggio dei rifiuti dei fanghi

e adesso necessita di una sistemazione definitiva". Nel frattempo Arpat di concerto con la Regione, dovrà continuare con le caratterizzazioni dei rifiuti portati dalla piena e quindi indicare il modo possibile di smaltimento. L’onda lunga dell’alluvione appunto che a tre mesi di distanza si fa ancora sentire.