Nuovo parcheggio a Chiesanuova: "I residenti aspettano da dieci anni"

"I residenti del quartiere di Chiesanuova aspettano da oltre dieci anni un parcheggio pubblico che risolva il problema della mancanza di spazi per la sosta in via Tirso e in via Liliana Rossi. Quest’opera è stata promessa non in una ma addirittura in due campagne elettorali da Biffoni e dal Partito democratico". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, torna all’attacco sulla mancata realizzazione del parcheggio a Chiesanuova per risolvere il problema della sosta nella porzione di quartiere fra via Liliana Rossi e via Tirzo, un’area con elevata popolosità. Adesso l’esponente di FdI chiede spiegazioni all’amministrazione comunale sul perché l’opera da mesi non venga inaugurata.

"Già due anni fa ho sollevato la questione per sollecitare la realizzazione in tempi rapidi – aggiunge Belgiorno –. Con i lavori iniziati nel 2023 e finalmente terminati ormai 4-5 mesi fa, sembrava imminente l’apertura del parcheggio ma alla data di oggi risultano ancora problemi burocratici tra la proprietà del terreno e gli uffici del Comune. A pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca: questa amministrazione comunale, famosa per tagliare nastri, non si smentisce e farà una inaugurazione elettorale qualche settimana prima del voto spacciando il parcheggio per una promessa mantenuta (in due legislature)". Belgiorno poi aggiunge: "Ho realizzato un video denuncia che in soli due giorni ha raggiunto ben 20mila visualizzazioni – conclude –. Un numero che fa che fa capire quanto il problema sia sentito dagli abitanti di quella zona. Il nostro impegno in questa campagna elettorale è quello di mantenere la parola data ai cittadini. Ascoltare, capire e fare: questo è il nostro motto".

Sdb