Nuovo mezzo per la Vab. L’inaugurazione

La Vab di Montemurlo inaugura domenica alle 10 in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, un nuovo automezzo adibito alla protezione civile e all’antincendio boschivo, acquistato grazie al contributo del Comune e della Regione. Si tratta di un fuoristrada, che può trasportare fino a cinque persone e che sarà dotato di attrezzature specifiche per nell’antincendio boschivo, come una botte da mille litri. "Alla luce anche della recente alluvione, riteniamo importante avere adeguati mezzi per poter intervenire in maniera veloce ed efficace - spiega Valerio Palandri, presidente della Vab Montemurlo -. Lo sforzo della associazione è stato notevole per raggiungere questo risultato, che non sarebbe stato possibile senza i contributi di Comune e Regione".

In questi 32 anni di attività la Vab Montemurlo è intervenuta in numerosi contesti di crisi che hanno colpito la penisola italiana, dall’emergenza Covid, agli aiuti umanitari per l’Ucraina, all’alluvione che ha colpito Emilia Romagna. Durante l’emergenza del 2 novembre scorso che ha colpito il territorio di Montemurlo, l’associazione è stata impegnata con tutti suoi volontari nell’aiuto alla popolazione con idrovore ,motopompe e nella rimozione dalle abitazioni e nei sottosuoli le masserizie alluvionate.

Per l’ antincendio boschivo numerosi sono stati gli interventi nella prevenzione e nella repressione degli incendi. "Siamo felici di poter inaugurare il nuovo mezzo antincendio e di protezione civile che andrà ad arricchire le dotazioni a disposizione della Vab Montemurlo - dice il sindaco Simone Calamai -. L’associazione fa parte del sistema comunale di protezione civile e per conto del Comune svolge importanti attività". Il mezzo sarà benedetto da don Gianni Gasperini. Tutta la cittadinanza è invitata.