Nuovo look per via Catani. Isola centrale e alberi. I lavori dureranno sei mesi

Dopo il restyling della viabilità di via Ferrucci e di viale Montegrappa, con tutte le polemiche annesse per il restringimento della carreggiata, adesso giunge il momento della riorganizzazione di via Catani a Mezzana. Un’arteria fondamentale per il traffico della zona est della città, compresa fra viale della Repubblica e viale Marconi, e organizzata in viale principale e controviale. Un assetto che adesso il Comune vuole rivoluzionare sfruttando 817.000 euro di fondi Pnrr.

Il progetto prevede l’addio ai controviali, utili però ad evitare di bloccare la viabilità di scorrimento (lasciando una zona riservata per chi cerca parcheggio), sostituendoli con un’unica isola centrale immaginata per facilitare l’attraversamento dei pedoni. In questo spazio centrale ci sarà anche la piantumazione di alberi, mentre ai lati troveranno posto due bike line immaginate per i ciclisti. Di fatto meno spazio per il transito delle auto, con l’ottica di fare diminuire la velocità. Ma al contempo ci sarà la diretta conseguenza che tutti coloro che dovranno parcheggiare o uscire in retromarcia dal posto auto andranno a bloccare la viabilità. E lo stesso vale per gli autobus in sosta alle pensiline (oggi invece c’è la possibilità di sfruttare il controviale per evitare di bloccare il traffico). Il progetto infine prevede attraversamenti pedonali rialzati e luminosi, e il potenziamento dell’illuminazione.

I lavori partiranno nelle prossime settimane e dureranno per sei mesi, con partenza prevista dal lato di viale Marconi. Dal Comune rassicurano inoltre che i posti auto non saranno in alcuna maniera diminuiti e spiegano che l’ottica è quella di trasformare via Catani "in una strada di quartiere".

A criticare l’operato dell’amministrazione comunale è il consigliere del Centrodestra Leonardo Soldi. "817.000 euro destinati a quello che si configura come un mero restyling di via Catani, adiacente a uno dei punti più problematici per il traffico urbano, viale della Repubblica, per il quale, tuttavia, non viene investito nemmeno un euro né si contempla una revisione globale – attacca -. Se questi sono gli impieghi previsti per i fondi del Pnrr, allora devo chiedere scusa: evidentemente ho frainteso, poiché ero concentrato sulla ricerca di un’occasione significativa di finanziamento per realizzare un intervento strutturale che affrontasse le reali problematiche di traffico e mobilità. Tre esempi emblematici: l’asse Valsugana/Repubblica, piazza Mercatale, Ponte Datini/Galilei. Eppure, si opta per un altro intervento puntuale, questa volta in via Catani. Una strada che, funzionando adeguatamente sotto il profilo della viabilità e collegando due arterie principali, di conseguenza, non può essere urgente di ripensamento".

