Nuovo infortunio sul lavoro. Precipita dal tetto: è grave. Operaio ricoverato a Careggi

Pauroso infortunio ieri mattina, poco dopo le nove, nella sede di un’azienda in località Le Querci, ad Agliana, dove un uomo di 31 anni è precipitato dal tetto del fabbricato ed è stato trasportato al pronto soccorso di Careggi in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Il giovane, che è residente a Prato, si trovava sul tetto del capannone quando ha appoggiato un piede, forse inavvertitamente, sulla superficie di un lucernario che non ha retto al peso e si è rotto determinando la caduta dell’uomo all’interno dell’edificio. Caso ha voluto che non sia caduto su uno dei macchinari presenti nella fabbrica, ma sulla pavimentazione perché altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere anche peggiori.

L’allarme è stato dato immediatamente dalle persone che stavano operando all’interno del capannone, molte delle quali di origine cinese. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Montale e l’automedica di Agliana. I soccorritori si sono subito resi conto che le condizioni del ferito, apparso molto sofferente, erano gravi soprattutto per le molteplici sospette fratture sia al bacino che agli arti inferiori.

Dopo le prime manovre di soccorso e la stabilizzazione del ferito, i sanitari hanno ritenuto, data la gravità delle ferite, il trasferimento al pronto soccorso di Careggi. Al trasporto ha provveduto la stessa ambulanza della Misericordia di Montale che, in codice rosso, ha raggiunto l’ospedale di Careggi dove l’uomo è stato subito preso in carico e sottoposto agli esami diagnostici del caso.

Non è stato rilevato, a una prima osservazione, un pericolo di vita, ma certamente è stata registrata anche dai primi soccorritori una situazione molto complessa da sottoporre ad accurati accertamenti. L’incidente, essendo avvenuto in un luogo di lavoro, dovrà essere sottoposto anche alle indagini degli uffici competenti.

Non è chiaro, al momento, quale operazione stesse compiendo il giovane quando è stato vittima della caduta e quale fosse il suo rapporto con la ditta che ha sede nel capannone di Le Querci. Dovrà essere anche verificato se fossero state osservate le misure di sicurezza previste dai lavori sulle coperture. La ditta, dove è avvenuta la caduta del giovane pratese, opera nel campo dei materiali e dei prodotti plastici. Non è chiaro se i titolari fossero o meno presenti al momento dell’incidente e se, avvertiti successivamente, siano giunti sul posto.

Giacomo Bini