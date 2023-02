Nuovo gestore all’Rsa Dipendenti confermati

L’Rsa di Cicignano cambia gestore. Dal primo marzo, a seguito della gara Asl, la gestione dell’Rsa di Cicignano passa al Consorzio Blu, una realtà qualificata per i servizi socio-sanitari che opera nell’Italia centro settentrionale e che ha la sede legale a Faenza (sede operativa a Bologna). Il sindaco Calamai ha incontrato la presidente del consorzio, Katia Ceccarelli e parte del consiglio direttivo per accertarsi in prima persona del mantenimento dei posti di lavoro e del livello dei servizi a tutela degli ospiti della struttura.

"Una nuova gestione che deve garantire la massima qualità e attenzione nei servizi di cura degli ospiti, vista la loro situazione di fragilità - sottolinea il sindaco -. Vigileremo, rispetto al nuovo gestore, affinché tutto funzioni per il meglio sia nei confronti dei pazienti che dei lavoratori della struttura, che devono essere garantiti nei loro diritti. Si tratta di un passaggio importante che, auspico, porti a Montemurlo servizi socio-sanitari ancora migliori a tutela delle persone più bisognose di assistenza e di cura e delle loro famiglie".

Il primo aspetto positivo da sottolineare della nuova gestione dell’Rsa è l’applicazione della clausola sociale con il mantenimento dei 30 posti di lavoro, comprese le figure di coordinamento. Iil nuovo gestore ha già siglato un accordo con le principali sigle sindacali e sono state fatte tutte le assunzioni in continuità con la precedente gestione. Il consorzio Blu darà una nuova organizzazione alla struttura, puntando molto sulla formazione del personale dipendente e mantenendo il livello dei servizi di assistenza per i 40 ospiti più le dieci persone che frequentano il centro diurno.

"È una grande soddisfazione per il Consorzio Blu poter avviare la gestione dell’Rsa di Cicignano- sottolinea la presidente del Consorzio Katia Ceccarelli - Garantiremo la continuità occupazionale e puntiamo ad una riorganizzazione del servizio".