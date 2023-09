Nuovo corso per arbitri

C’è bisogno di arbitri anche in provincia. I numeri sono in crescita

e la sezione sta abbassando l’età media, anche grazie al boom di associati dell’anno passato, ma i fischietti non sono mai abbastanza perché ci sono da coprire almeno 70 partite ogni weekend fino a maggio. Da qui la decisione dell’Aia Prato, la locale

associazione degli arbitri, di aprirsi sempre di più alla città e ai comuni limitrofi dell’area metropolitana, su tutti Calenzano, Campi Bisenzio, e Sesto Fiorentino, organizzando anche questo autunno il nuovo corso per diventare arbitro di calcio.

La presentazione si terrà martedì 26 settembre negli spazi della sezione in via Roma 83A, mentre il corso vero e proprio inizierà la prima settimana di ottobre. Si tratta di circa due lezioni a settimana, fino a fine novembre, con orario 19.30-21. Il corso è aperto a ragazzi e ragazze

dai 14 ai 40 anni, con la possibilità per gli under 19 di effettuare il doppio tesseramento, cioè sia di essere calciatori che arbitri. Questa è una opportunità da non sottovalutare: chi gioca a calcio ma trova poco spazio, infatti, potrebbe invece avere una rosea carriera con il fischietto. Anche perché chi proviene dal calcio giocato è più facilitato ad apprendere le nozioni

da giacchetta nera.

Il doppio tesseramento

ha iniziato ad avvicinare molti giovani, sia maschi che femmine, al mondo dell’arbitraggio, cominciando a gettare

le basi per un ricambio generazionale. Il corso verterà sul regolamento

e al termine ci sarà un esame scritto e orale.

Sarà effettuata anche

una prova atletica, per verificare sul campo l’idoneità agonistica e una condizione atletica che consenta di correre fra i 70 e i 90 minuti in base alla categoria arbitrata.