Nuovo codice della strada, Gei: “Nei ristoranti pratesi consumo consapevole”

Prato, 16 gennaio 2025 - “Il nuovo codice della strada non ha cambiato i limiti per il tasso alcolemico, è intervenuto inasprendo le pene. Nei nostri ristoranti registriamo un consumo moderato e consapevole”. Lo dice il Presidente interprovinciale di Fipe, Tommaso Gei, a margine dell’assemblea nazionale della Federazione, svoltasi mercoledì a Roma. “L’attenzione che era richiesta prima è la stessa che si pretende adesso. Se a tavola si fa un consumo controllato, diluito nel tempo lungo di un pranzo o di una cena, si rientra in una condizione di normalità”. Niente allarmismi, dunque, anche perché nel frattempo la Federazione si sta muovendo per agevolare i clienti. “È allo studio – prosegue Gei – l’introduzione nell’app della Fipe di un simulatore che, fornito delle informazioni necessarie, può indicare se sia o meno il caso di mettersi alla guida. E sempre più ristoranti si dotano di un etilometro, utile a fugare eventuali dubbi”.

Accanto a tutto questo, si sta inoltre diffondendo la tendenza a fornire mezzi di trasporto. “È interessante rilevare – conclude il presidente Fipe – come il nostro lavoro si stia evolvendo per rispondere alle nuove esigenze della società. I ristoranti, specialmente nelle città più grandi, stanno iniziando a stipulare convenzioni con Ncc e altri servizi simili, per garantire un ritorno a casa in sicurezza a chi dovesse eccedere. In questo senso si rende però necessario anche il supporto delle istituzioni, per garantire un servizio all’altezza. Fipe pensa, ad esempio, ad un prolungamento dell’orario dei mezzi pubblici. Ad ogni modo, la nostra responsabilità e quella dei clienti ci rendono assolutamente tranquilli. Dotandoci dei giusti strumenti di supporto, come stiamo facendo, lo siamo ancora di più. Si tratta di superare un momento iniziale tramite l’acquisizione, da parte dei consumatori che la vivono in questo modo, della necessaria consapevolezza”.