Nuovi operai per il tessile. La formazione al Buzzi

La forza lavoro invecchia. La manifattura è a rischio per mancanza di ricambio generazionale. Il 40% degli operai tessili ha oltre 50 anni e la stragrande maggioranza è vicina all’età della pensione. L’allarme è suonato da tempo: il tessile bistrattato negli anni della crisi nera, indicato come settore prossimo alla scomparsa, non ha più attratto le nuove leve. A dieci anni di distanza da quel primo grido d’allarme la situazione è paradossale: il distretto ha resistito, ma i giovani che hanno smesso di credere nel tessile come possibile sbocco di lavoro hanno ormai determinato un vuoto che è difficilissimo andare a colmare. Così le associazioni di categoria trainate dagli imprenditori sono scese in campo per cercare di reclutare nuova forza lavoro: su questo tema si gioca il futuro del settore di punta dell’economia della città. Si è appena concluso il primo corso tessile del 2024, relativo all’accordo siglato tra l’istituto Buzzi e Manpower per la formazione di addetti ai macchinari della filiera tessile. Undici uomini e una donna sono stati formati gratuitamente e pronti ad entrare nel mondo del lavoro dopo un corso intensivo svolto grazie anche sul supporto delle aziende. In campo questa volta Rifinizione Santo Stefano, Rifinizione Cambi, Faliero Sarti, Cangioli e Lanificio Zanieri."La partecipazione del Buzzi all’accordo quadro costituisce un valore aggiunto per l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Progetto che si realizza attraverso la condivisione di attrezzature e strumenti per l’innovazione didattica", commenta il dirigente Alessandro Marinelli. La collaborazione con Manpower si arricchisce ora con il settore della logistica.

Si.Bi.