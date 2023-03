Nuovi iscritti al Pd, sesto risultato in Italia

PRATO

Quaranta nuovi iscritti in tre giorni, un dato che il Pd considera molto positivo. Il tesseramento online ha appena riaperto e, in appena 72 ore, la federazione di Prato ha già raccolto, appunto, 40 nuovi iscritti, un risultato che conferma il partito pratese come seconda federazione in Toscana (dopo Firenze) e la sesta in Italia per numero di nuovi sostenitori.

"Questa ottima partenza dimostra una crescente fiducia – dichiara il segretario del Pd Prato, Marco Biagioni (foto, a sinistra), che ha sostenuto Schlein durante la campagna per le primarie – è un segnale che in molti, tra cui diversi giovani, riconoscono nel Pd un partito aperto e in ascolto, pronto a portare avanti idee e battaglie per lo sviluppo del Paese".

Per aderire al partito democratico, basta iscriversi on-line sul sito https:tesseramento.partitodemocratico.it.

Se ci sono notizie che confortano la dirigenza del Pd, sullo sfondo resta invece il tema spinoso delle future alleanze in vista delle amministrative del 2024. Con Italia Viva i rapporti si sono raffreddati dopo che i nuovi coordinatori hanno aperto ad un possibile dialogo col centrodestra, un intervento che ha portato Biagioni a chiedere "da che parte" vuole stare il partito di Renzi. Anche a sinistra però le cose non vanno meglio, perché finora le apeture del segretario ai 5 Stelle non hanno portato a nulla. Anzi, le risposte dei pentastellati sono state sempre molto dure.