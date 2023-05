Nuovi alloggi popolari "Area garage allagata umidità e intonaco giù"

Appena inaugurati fanno acqua (letteralmente) da tutte le parti. I nuovi alloggi popolari nell’ex Tinaia finiscono nel mirino nel candidato civico sostenuto dal centrodestra Riccardo Palandri.

"Quando si vogliono affidare in fretta e furia degli appartamenti solo per farsi campagna elettorale in prossimità del voto le conseguenze sono queste – attacca Palandri – i problemi vengono fuori uno dietro l’altro, i cittadini destinatari degli alloggi devono fare i conti con continui disservizi e alle casse pubbliche tocca spendere due volte per sistemare ciò che con tempo e calma si poteva fare senza intoppi". Dalla consegna di quattro alloggi popolari nell’ex Tinaia al Poggetto a Poggio a Caiano, ricordano dal comitato di Palandri, "risale solo a tre settimane fa, eppure a guardare oggi le condizioni dell’immobile, riqualificato con 2,3 milioni di euro di finanziamenti pubblici, sembrano passati anni e anni di abbandono". Palandri ha effettuato un sopralluogo dal quale sono emerse, sottolinea ancora, "condizioni “inaccettabili” di consegna e manutenzione dell’immobile al Poggetto, che costringono le famiglie assegnatarie degli alloggi a vivere in un contesto degradato. L’area dei futuri garage è allagata e inagibile. L’acqua arriva ad altezza caviglia ed è andata a compromettere anche parte dei locali adibiti a cantine condominiali, dove pezzi di intonaco si sono già staccati. Non solo. L’area delle cantine è priva di luce condominiale, di fatto inutilizzabile". Al termine del sopralluogo Palandri ha sottolineato ancora che "l’umidità è arrivata perfino nell’atrio dell’ex Tinaia e rischia di intaccare gli alloggi a piano terra. Il soffitto dopo sole tre settimane dall’inaugurazione è già pieno di macchie di umidità. Forse si è andati troppo velocemente nelle assegnazioni, senza fare tutte le verifiche del caso? Puggelli parla tanto di rischio idraulico e rispetto dei poggesi, e poi lascia quattro famiglie a vivere in queste condizioni in immobili da lui stesso consegnati". Palandri fa notare anche i problemi "al magazzino di fronte, sotto il parcheggio (il cui accesso è ancora sbarrato). L’immobile è infatti a sua volta allagato, risultando inagibile, e privo di ogni minima condizione di rispetto igienico-sanitaria. Abbiamo visto il sindaco uscente vantarsi del piano di riqualificazione dell’area del Poggetto. La verità sotto gli occhi di tutti è però ben altra".

In serata è arrivata la replica di Epp, che ha sottolineato come gli uffici competenti si siano attivati subito dopo aver appreso la notizia, anche se in precedenza non era arrivata nessuna segnalazione. In seguito al maltempo delle ultime ore "è saltata la corrente delle cantine e delle pompe, impedendo quindi il corretto deflusso delle acque, che sono finite nel magazzino comunale e comunque in aree chiuse all’accesso degli assegnatari", precisa Epp. Quindi per la società "le famiglie non hanno avuto conseguenze – dice la presidente di Epp, Marzia De Marzi –. È incredibile che a fronte di un guasto nessuno ci abbia tempestivamente avvertito. Le case sono state consegnate da Epp in perfette condizioni e continuano ad esserlo. Il problema nell’atrio dipende da macchie di condensa che sono già state trattate ma che continuano ad affiorare". De Marzi poi aggiunge: "Sarebbe auspicabile che chi si candida a guidare un Comune, invece di andare a fare fotografie e mandare comunicati faziosi alla stampa, collaborasse per risolvere i problemi".