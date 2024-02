Nuovi agenti operativi. Polizia, ora più controlli

Aumentano le pattuglie impiegate dalla questura sul territorio per cercare di prevenire i reati, mentre il posto di polizia di piazza Duomo offrirà un supporto operativo importante per tenere sotto controllo le notti della movida. Ad annunciarlo è la stessa questura dopo che nelle ultime settimane a Prato e in provincia si è assistito ad una intensificazione dei reati, in particolare aggressioni e reati contro il patrimonio.

I nuovi poliziotti assegnati alla città sono arrivati alla fine dell’anno scorso: si tratta di 18 agenti provenienti dalle scuole allievi di Alessandria, Piacenza, Trieste, Abbasanta e Pescara. Fu il questore Pasquale Antonio De Lorenzo a presentarli lo scorso 20 dicembre. Pochi giorni prima erano invece arrivati 14 neo vice ispettori. Gli agenti adesso hanno completato la formazione prevista dal regolamento di servizio, in modo da poter essere impiegati sul territorio, così, annuncia la questura, "verranno predisposti con cadenza quotidiana servizi straordinari di controllo e prevenzione con pattuglie dedicate ed in sinergia operativa anche con la polizia locale".

L’obiettivo è presidiare i cosiddetti "punti caldi cittadini". L’attività riguarda anche i comuni della provincia, in particolare Carmignano dove proprio dal dicembre scorso si sono verificati tentativi di scasso e furti a ripetizione nelle case, a macchia di leopardo, nonostante molte abitazioni siano dotate di videosorveglianza e allarmi. I ladri non si sono fermati nemmeno con i residenti in casa. In più sono state rubate auto in strada o sono stati trovati finestrini spaccati (per sottrarre poco o nulla dall’abitacolo).

Oltre ai controlli territoriali, si legge ancora in una nota delloa questura, l’attività degli agenti coinvolgerà anche gli aspetti amministrativi per "prevenire problematiche e illeciti". L’obiettivo primario, per la questura, è garantire "l’ordine e la sicurezza pubblica sull’intera provincia con sorveglianza mirata nelle aree urbane e periferiche" che sono considerate più a rischio sul fronte della sicurezza. Da questa settimana quindi anche nei Comuni medicei sarà più facile incrociare pattuglie della polizia che effettueranno controlli occasionali ma anche mirati.

I nuovi agenti, inoltre, saranno pienamente impiegati in servizi operativi per il controllo del centro storico che vedrà, nei prossimi giorni, una maggiore presenza della polizia dopo l’accoltellamento in piazza Duomo di una settimana fa. Nel posto di polizia di Prato centro, proprio in piazza Duomo, l’incremento del personale servirà a garantire un’adeguata vigilanza anche nei quadranti serali e nelle giornate festive in una zona dove frequentemente, soprattutto nel fine settimana, si verificano brutti episodi.