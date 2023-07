Nuove visite a Gonfienti Anche sotto le stelle

Eventi, aperture serali e visite guidate: il calendario del mese di luglio prevede un ricco programma di appuntamenti che coinvolgono l’area archeologica e il Mulino di Gonfienti. Il Comune di Prato e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato uniscono le forze per valorizzare il contesto archeologico di Gonfienti: un sito di primaria importanza, a poca distanza dal centro di Prato, dove sono stati rinvenute le testimonianze delle fasi più antiche del territorio, dall’abitato della metà del II millennio a.C., risalente all’Età del Bronzo, al vasto insediamento etrusco di età arcaica, fino alle strutture di età romana. Si parte sabato 8 luglio, con l’avvio di un ciclo di visite guidate all’area archeologica e al Mulino di Gonfienti: le visite, in programma l’8, il 15 e il 23 di luglio, (con ingresso alle 9.30), rappresentano un’occasione unica per conoscere le radici etrusche di Prato e il suo patrimonio archeologico. Il tour coinvolge anche il Mulino di Gonfienti: una struttura suggestiva, con una torre del XII secolo, che ospita il laboratorio di restauro e di diagnostica della Soprintendenza, dove si opera in particolare sui reperti archeologici emersi dalla vicina Gonfienti. Giovedì 13 luglio in programma invece al Mulino di Gonfienti la serata Gonfienti sotto le stelle: alle 21 concerto del Duo Kōdo (Mayra Viola al violino, foto, Davide Iadicicco alla fisarmonica), in collaborazione con la Camerata e la Scuola di musica Verdi, in scaletta un repertorio di autori classici tra cui Nino Rota, Astor Piazzolla, Jean-Philippe Rameau, e altri ancora. L’iniziativa fa parte della rassegna estiva Le Notti dell’Archeologia.