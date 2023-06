Nuove telecamere Giardini più sicuri

Si chiamano "telecamere di contesto" e servono a contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Il Comune di Carmignano ha ottenuto un finanziamento ministeriale nell’ambito del progetto "Scuole Sicure" per rafforzare il controllo del territorio e in particolare dei ragazzi che frequentano le scuole. "Insieme alle forze dell’ordine abbiamo deciso – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti – di utilizzare questi fondi proseguendo sulla strada già tracciata della sorveglianza cittadina, questa volta focalizzando l’attenzione su luoghi di ritrovo frequentati maggiormente da studenti e ragazzi. E il progetto Carmignano Sicura non si esaurisce qui". Le nuove telecamere sono due: una all’ingresso del parco museo Quinto Martini di Seano e l’altra nei giardini pubblici di via Bicchi, a Carmignano, teatro lo scorso anno di un accoltellamento. Le telecamere si aggiungono a quelle installate, che ora salgono a 42.

Ecco la mappa: ad Artimino ce ne sono 5 (4 al parcheggio del museo archeologico e una a Camaioni); a Carmignano 6 (2 al palazzo comunale, 2 comprensivo "Il Pontormo", una a Chianti Banca e una in via Madonna del Papa); a La Serra una sulla rotonda; a Comeana 8 (una alla scuola elementare, una allo Spazio Giovani, 4 sulla rotonda di via Lombarda e una in via Lombarda; una alla stazione di Carmignano); a Seano 14 (piazza IV Novembre, via Baccheretana, via Catro, via Vittoria, fermata bus via Statale, zona Ombrone e ponte via San Giuseppe, 4 in zona pista Rossa e 3 alla scuola elementare). Controllata anche la Statale 66, all’intersezione con via Baccheretana e via Bocca di Stella e sulla rotonda della tangenziale (4 apparecchi).