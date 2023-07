Nuova Pet all’ospedale Ma saranno mesi di disagi

La tecnologia di ultima generazione entra in ospedale. La Medicina Nucleare del Santo Stefano si dota di una nuova Pet (Tomografia ad emissione di positroni) che consente di eseguire accertamenti diagnostici per l’identificazione di tumori, il sito e l’estensione, lo stadio, l’evoluzione della malattia e la localizzazione nei casi di infezione.

La nuova apparecchiatura sarà finanziata nell’ambito dei fondi Pnrr che prevede l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale dell’ospedale. L’Azienda sanitaria, in accordo con la Regione ha inserito la sostituzione della Pet, nella Struttura organizzativa complessa di Medicina Nucleare, diretta dal dottor Stelvio Sestini.

La sostituzione della Pet prevede un tempo di fermo macchina per consentirne lo smontaggio, l’adeguamento strutturale e per ottimizzare il flusso di lavoro sulla nuova apparecchiatura, oltre all’implementazione del nuovo apparecchio, il collaudo e la formazione del personale.

Per minimizzare l’impatto dei tempi di fermo macchina sull’attività assistenziale è stato individuato il periodo estivo, in cui solitamente si ha una riduzione del numero di richieste.

L’inizio dei lavori è previsto per il 3 luglio e si protrarranno fino alla fine di settembre, con tempi che potranno essere protratti in relazione al periodo di ferie delle imprese. In previsione della sostituzione della strumentazione sono state messe in campo diverse azioni: sono state ridotte, quanto più possibile, le richieste per la Medicina Nucleare al momento del fermo macchina. Già nei mesi di maggio e giugno, il reparto ha incrementato il carico di lavoro effettuando turni serali, mantenendo il servizio aperto con orario dalle 7.45 alle 23.30.

Ciò ha consentito di azzerare le liste d’attesa per la Pet cerebrale (125 prestazioni contro le 49 prestazioni del 2022), della Pet Dotatoc e quelle della Pet Psma (77 prestazioni contro le 32 prestazioni del 2022), mantenendo costante e contenendo la lista di attesa delle Pet globale corporea con circa 240 esami eseguiti. Al 22 giugno le richieste residue di prestazioni da assegnare per la Pet globale corporea erano circa 120.

E’ stato definito un accordo di collaborazione per l’esecuzione di indagini Pet a Careggi. L’accordo prevede da luglio a settembre, l’esecuzione di circa 500 esami a Firenze. L’intesa rimarrà attiva f ino al 31 dicembre per far fronte a eventuali ritardi al momento non prevedibili.

Un ulteriore accordo è stato definito dal sistema di privato accreditato per riassegnare l’erogazione di circa 60 esami nel mese di settembre. A partire dalla metà di settembre la Medicina Nucleare di Prato potrà nuovamente prenotare le prestazioni Pet con la nuova apparecchiatura.