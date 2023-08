Nuova Montalese "Ora più punti luce per la sicurezza"

Il tamponamento del ciclista pachistano di 42 anni, sbalzato dalla sella della bicicletta mentre qualche giorno fa stava transitando su via Federigo Melis, all’altezza del campo sportivo di Maliseti, ha riaperto il problema della sicurezza della strada. Tra i motivi che la rendono pericolosa come arteria di collegamento tra Prato e Montemurlo è la constatazione, come dimostra appunto l’incidente di qualche giorno fa, che i ciclisti non rispettano il divieto di transito sulle due ruote. Di notte, poi, la porzione di Sp 4 che collega Maliseti a Montemurlo è al buio: l’illuminazione pubblica non è prevista. Una condizione quest’ultima che non aiuta gli automobilisti ad individuare i ciclisti o comunque coloro che si avventurano su quella strada su un monopattino elettrico. E spesso gli stessi ciclisti non sono adeguatamente attrezzati con i segnali luminosi che possano rivelare la loro presenza in strada.

La Sp 4 Maliseti-Bagnolo-Montemurlo è in parte di competenza della Provincia e in parte insiste anche sul territorio del Comnune di Prato, come nel caso del tamponamento di venerdì scorso quando sul posto furono inviate le pattuglie del comando della municipale pratese.

"Siamo impegnati nell’elaborare un progetto di sistemazione e manutenzione di un paio di cavalcavia, che interessano proprio la Sp 4 – spiega Simone Calamai nella sua veste di presidente della Provincia di Prato –. E in questo contesto stiamo pensando proprio di inserire dei punti luce fino ad ora non previsti. Ci troviamo in un tratto extraurbano per il quale vige il divieto di transito per le biciclette".

Il presidente Calamai ricorda anche che il divieto di accesso ai cosiddetti "velocipedi" c’è ma viene ignorato. E per di più c’è anche una pista ciclabile che attraversa il centro di Maliseti e conduce fino a Montemurlo. "Sarebbe quello il percorso sicuro e giusto per i ciclisti. Ma come ci dice l’incidente di qualche giorno fa purtroppo la strada è utilizzata anche dai ciclisti. Vediamo se dobbiamo aggiungere qualche altre indicazione per rendere ancora più visibile il divieto. L’illuminazione pubblica, però, servirà in ogni modo a rendere la viabilità ancora più sicura", conclude Calamai. La Provincia ci metterà mano nei prossimi mesi: dopo la progettazione, ci sarà la gara e l’affidamento a fine anno con inizio l’anno prossimo.

Sara Bessi