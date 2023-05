"Nuova intesa sui controlli Armi spuntate"

"Nel ’protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza e il contrasto all’abusivismo professionale’ sottoscritto tra Ispettorato nazionale del lavoro e Ordine dei consulenti del lavoro ad aprile si sono praticamente consegnate le chiavi dell’attività ispettiva a un soggetto privato qual è il citato Ordine". A puntare il dito sulla novità introdotta di recente è Sandro Malucchi, segretario Fp Cgil Prato-Pistoia. "Il problema dei servizi ispettivi – aggiunge Malucchi – non risiede sol nell’esigua numerosità degli ispettori assegnati a Prato come altrove. Il problema travalica il territorio poiché secondo il protocollo un soggetto privato che supporta l’azienda potrà intervenire nella scrittura delle note operative agli ispettori, di fatto depotenziando la già esigua azione di vigilanza. Si potrà raddoppiare o triplicare il numero degli ispettori del lavoro che senza libertà d’azione poco potranno fare in ordine ai controlli sulle aziende".