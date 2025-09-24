Nuova fognatura. Il traffico varia con il cantiere

Modifiche temporanee alla viabilità in via Borgonuovo e nelle strade limitrofe da oggi. Per consentire lavori urgenti alla rete fognaria saranno introdotte divieti e cambiamenti alla viabilità di Vaiano a partire dalle 8 di oggi e fino alle 18 di martedì 7 ottobre, salvo eventuali proroghe.

L’intervento interessa in particolare il tratto di via Borgonuovo compreso tra l’intersezione con via Giovanni Pascoli e l’intersezione con piazza Allende.

Data la complessità dei lavori, che prevedono l’apertura di due pozzi, la polizia municipale ha predisposto due possibili modalità di regolare il traffico: senso unico alternato con impianto semaforico o movieri, secondo le esigenze di cantiere.

Durante i lavori su via Borgonuovo sarà in vigore un restringimento di carreggiata e il divieto di transito pedonale sul lato dei civici pari, mentre su via Bronia sarà istituito il senso unico in direzione del sottopasso ferroviario: chi uscirà dal parcheggio della stazione dovrà obbligatoriamente percorrere via Bronia fino a via Alcide De Gasperi, per poi rientrare su via Borgonuovo.

Via Giovanni Pascoli sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Via Carducci e Via Borgonuovo, con accesso consentito solo ai mezzi a servizio del cantiere e via Carducci, normalmente a senso unico, diventerà strada senza uscita con doppio senso di circolazione. Per garantire la sicurezza sarà eliminata la sosta lungo la strada.

Inoltre, la fermata del trasporto pubblico "Fs2" nei pressi della stazione ferroviaria sarà spostata di circa 30 metri in direzione di viale Fratelli Rosselli, sul lato del marciapiede sottostante le scale di accesso alla piazza della stazione. l’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, segnalando che potranno verificarsi rallentamenti e code, fisiologici rispetto a un cantiere complesso ma urgente per la sicurezza della rete fognaria.