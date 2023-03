Nuova app per il Museo del Tessuto

Marzo di novità al Museo del Tessuto. La prima riguarda una nuova innovativa guida digitale che permette di visitare "Due secoli di Textile e Fashion design", la mostra sulla storia del design tessile e di moda attraverso le collezioni del Museo dal Settecento al Novecento. Si tratta di una App gratuita, scaricabile su IOS e Android, utilizzabile sia su smartphone che su tablet, adoperabile anche semplicemente come web app scannerizzando un qrcode all’ingresso del museo: basta inquadrare le teche con la fotocamera del proprio cellulare per avere a disposizione una "assistente digitale" che, durante la visita, spiegherà i contenuti delle teche e degli oggetti esposti proprio come farebbe una vera guida professionale. Un’altra novità riguarda la collaborazione con Schiaccino, il gestore della caffetteria del Polo Campolmi con cui è nata una nuova collaborazione "Brunch & Museo". A partire da marzo, per tutti i fine settimana, chi prenota il brunch da Schiaccino avrà la possibilità di visitare il museo pagando 5 euro al posto del biglietto intero di 8 euro. L’iniziativa prevede inoltre che il visitatore del museo possa prenotare il proprio brunch con uno sconto del 10%. Per info e prenotazioni 3801795969.