"Nulla di scontato, ma pronti per le nuove sfide"

La delusione è innegabile. La vittoria di Riccardo Palandri per 61 voti brucia al centrosinistra. "Un risultato sorprendente. Conosco Puggelli, so come lavora, è una persona seria e preparata, di grande qualità e disponibilità, il risultato dimostra che tutto è contendibile e che non c’è nulla di scontato". Matteo Biffoni analizza a caldo il risultato elettorale con lo sguardo rivolto alle amministrative del 2024.

"È una vittoria che lascia davvero sorpresi visto il grande lavoro fatto in questi cinque anni dall’amministrazione Puggelli. È un voto che andrà sicuramente analizzato, ma dispiace che il treno nazionale travolga anche la buona amministrazione". La tornata elettorale di Poggio lascia al centrosinistra una certezza: "In politica nulla è scontato e tutto è contendibile".

Parla invece di "imparare dalle sconfitte e rimboccarsi le maniche" Marco Biagioni, segretario provinciale del Pd, che non nasconde l’amarezza per il risultato "nonostante il buon lavoro di Puggelli". Allo stesso tempo guarda oltre: "L’alternanza è tipica dei momenti più duri, la pandemia ci ha insegnato che gli scenari cambiano rapidamente e talvolta possono cambiare anche a svantaggio di amministratori capaci e presenti come Francesco Puggelli – dice Biagioni –. La squadra di Poggio a Caiano ha saputo coinvolgere tanti cittadini, anche al di fuori del partito, lo dimostra lo scarto minimo con cui si sono chiuse le urne. Tutti insieme sapremo far tesoro delle proposte arrivate da tutti. Da qui a un anno ci aspettano ancora molte sfide e come Pd le affronteremo stando in mezzo alle persone: la comunità ci chiede ascolto e una cura costante delle piccole cose. Sta a noi rimanere uniti e continuare a portare consistenza e concretezza in ogni nostro progetto". Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Sapia, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Prato: "È stata una sconfitta sul filo di lana che dimostra il buon governo dell’amministrazione Puggelli – dice –. Una sconfitta che fa male proprio perché arriva con appena 61 voti di differenza".

Silvia Bini