Novità appalti Incontro con Mazzetti

Il nuovo codice appalti sarà al centro dell’incontro pubblico in programma a Poggio oggi alle 17 al comitato elettorale di Riccardo Palandri, in via Garibaldi 20. Ne parlerà la deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti (foto), che sulla stesura del provvedimento ha lavorato in prima persona fin dalla scorsa legislatura, come componente VIII Commissione ambiente e relatrice per tutto il centrodestra alla Camera. "Lavori più veloci ma senza tagliare sulla qualità – spiega – più tutele e garanzie per le imprese e per i professionisti, meno contenziosi, norme non più interpretabili, prezzi chiari e soprattutto aggiornati regolarmente a seconda delle variazioni nel mercato, sinergia tra pubblico e privato. Sono diverse le migliorie già apprezzate dagli operatori del settore e sono molto lieta di parlarne alle imprese e ai professionisti poggesi. E’ molto importante che chi si candida a gestire la cosa pubblica, e Palandri è persona di spessore, voglia aver chiare le modifiche alla normativa e soprattutto voglia confrontarsi con le imprese, i professionisti, le categorie e tutti gli attori che sono in gioco per lavorare insieme al meglio, fin da subito".

"Questo incontro – aggiunge Mazzetti – recepisce lo spirito del nuovo codice appalti: fare squadra tra pubblico e privato per un risultato che va nell’interesse di tutti ed è ciò che si potrà fare con Palandri sindaco. Il Comune di Poggio a Caian è rimasto molto indietro: le opere infrastrutturali promesse da Puggelli sono rimaste al palo e quelle realizzate hanno fatto solo danni, come il senso unico del ponte al Mulino per dirne una. Il Poggio ha bisogno di un cambio di passo".