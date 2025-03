Novità a Maliseti Di Vivona, c’è l’addio

"Ringrazio tutti, di cuore, per questa esperienza". E’ il messaggio che Mattia Di Vivona ha fatto pervenire ai tesserati del Maliseti Seano, dopo aver rassegnato le dimissioni da direttore generale. Il dirigente trentenne lascerà la società il prossimo mese in attesa della nomina del nuovo direttore. In questo ruolo, Di Vivona ha avuto modo di inaugurare pochi mesi fa il nuovo campo sportivo di Maliseti. E con una prima squadra che sta lottando per la salvezza in Prima Categoria (quando fino a qualche mese fa appariva di fatto già spacciata) chissà che l’addio non possa comunque concretizzarsi in una situazione più favorevole.

Anche in Terza Categoria si segnala una novità: non nella stanza dei bottoni come al Maliseti, ma in panchina: Mirco Casagrande (coadiuvato da Alessandro Raimo) è il nuovo allenatore del Tobbiana. Per il club si tratta del terzo cambio alla guida tecnica, dopo Fantoni e Santini. A dispetto dei cambi, la situazione di classifica non è comunque negativa: allo stato attuale delle cose, il Tobbiana occupa infatti la terza posizione del campionato di Terza, a cinque punti di distanza da La Libertà Viaccia seconda ed a sette dalla Polisportiva Carraia prima della classe. E con 24 punti virtualmente ancora in palio, visto che mancano otto giornate alla fine della "regular season", tutto può davvero ancora succedere.

Giovanni Fiorentino