November Jazz, stasera il debutto

Parte stasera al Ridotto del Politama l’edizione numero tre della rassegna November Jazz. Alle 21 sul palco Javier Girotto e Vince Abbracciante (foto): il nuovo talento della fisarmonica e l’affermato sassofonista argentino propongono una musica originale, un ponte di collegamento fra jazz, folklore e tango, coniugando improvvisazione libera e scrittura neoclassica. Lirici e molto melodici, i due artisti cercano da sempre conversazioni intimiste con i loro strumenti. Il duo si è formato nel 2015 e nel 2021 l’etichetta discografica Dodicilune ha pubblicato il loro primo album dal titolo Santuario che ha ricevuto l’Orpheus Award come migliore produzione jazz del 2021 e, sempre nel 2021, è stato selezionato dalla rivista Jazzit tra i migliori cento dischi dell’anno. Sarà possibile abbinare al concerto un ricco AperiJazz con prenotazione consigliata (whatsapp 328 3829633 o mail [email protected]), a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika, servito ai tavolini del Politeama Bar a partire dalle 20 (prezzo 15 euro). Il biglietto per ogni concerto costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola di musica Verdi: possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i cinque concerti in rassegna a 65 euro. I biglietti su Ticketone o Boxoffice o direttamente in biglietteria.