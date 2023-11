November Jazz. Con i Greens e la scuola Verdi

Prima della danza al Politeamatorna November Jazz, martedì alle 21 negli spazi del Ridotto. Si giocherà in casa grazie alla collaborazione con la scuola di musica Verdi (oltre a quella con Music Pool), da sempre vivaio di giovani talenti. Duplice la formazione sul palco del Ridotto con l’ensemble jazz Greens e Lorenzo Simoni Quartet. Età media 15 anni per la band del corso di musica d’insieme jazz della Verdi che nasce come trio di pianoforte, basso elettrico e batteria aumentando gradualmente il proprio organico fino a quello attuale composto da undici elementi, sotto la direzione del maestro Massimiliano Calderai (foto). Per finire, il nuovo quartetto del sassofonista Lorenzo Simoni (età media 25 anni) include alcuni dei migliori giovani musicisti (Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al basso, Simone Brilli alla batteria)con un repertorio caratterizzato da composizioni originali. Biglietto 15 euro.