"Nottuari" al Fabbricone E domani a La Baracca torna "La Misandra"

Per esplorare i lati oscuri del reale facendo sbiadire le linee di confine dal sogno all’incubo in un ipnotico vagare, il giovane talento di Fabio Condemi sarà fino a domenica al Teatro Fabbricone con lo spettacolo "Nottuari", ispirato ai racconti di uno tra i maggiori scrittori contemporanei di weird e horror come Thomas Ligotti, una produzione Teatro Metastasio di Prato in sinergia con Teatro di Roma, LAC di Lugano, Teatro Piemonte Europa, ed Emilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30).

Al teatro La Baracca, invece, dopo il successo del debutto, torna in scena "La Misandra" per una replica speciale, domani alle 21. La pièce di e con Maila Ermini (foto), una commedia che dà voce alla comica e incredibile storia di Sandra Lupi, processata per misandria. Dopo la rappresentazione è prevista una piccola festa conviviale, a cui sono invitati anche coloro che sono andati a vedere lo spettacolo venerdì e sabato scorsi: inizierà alle 22,30 circa e sarà a ingresso libero. Gradite le prenotazioni a [email protected] oppure al 333 2713136.