Notte prima degli esami… 40 anni dopo

Prato, 4 luglio 2023 – A quattro decenni di distanza dall'inizio della maturità, gli ex compagni di scuola si sono voluti ritrovare per rinsaldare un legame mai venuto meno a partire dal luglio 1983 quando finì il loro percorso scolastico.

Per i "ragazzi" della 5B dell'Istituto tecnico per geometri “Gramsci” di Prato quella del 3 luglio è stata la quarantesima "notte prima degli esami". Dal 1983, quando effettivamente la classe affrontò la Maturità, non si è mai interrotto il legame nato tra i banchi di scuola e, in occasione di questo importante anniversario, hanno pensato bene di rinnovarlo.

"Era il 3 luglio 1983 - raccontano -, la scuola era finita l’11 giugno e ci eravamo preparati per gli esami. Il 4 luglio iniziavano gli esami con il primo testo di italiano. Cosa sarebbe successo dopo gli esami? Ci saremmo più rivisti ? Sarebbe continuata la grande amicizia che ci legava? In questi 40 anni passati da quel giorno il legame di amicizia che ci distingueva sì è sempre più rinsaldato e ha fatto si che spesso ci trovassimo a cena per scherzare e stare assieme".

Anche ieri, così, gran parte della classe si è ritrovata per stare assieme in amicizia. Ciascuno dei compagni di classe ha percorso la sua vita privata e lavorativa in modi diversi arrivando a percorrere strade diverse. "Ciò che ci ha sempre accomunato in questi anni - concludono - è una grande amicizia che è durata così tanto. Ci rivedremo tutti in altri incontri e sicuramente per il cinquantesimo".