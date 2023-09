Notte europea. La ricerca regina al Pin

Ritorna la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, Bright night, l’iniziativa è promossa dalla Commissione Europea dal 2005 e coinvolge ogni anno circa 1,5 milioni di partecipanti e livello europeo. L’edizione 2023 si svolgerà in contemporanea in 26 Paesi. In Italia sono 8 i progetti che daranno vita agli obiettivi dell’iniziativa ed il progetto della Regione Toscana, che coinvolge i tre atenei e le loro sedi si chiama Bright-Night (www.bright-night.it). A Prato l’appuntamento dal titolo "Innovazione, ambiente e mondo digitale" si svolgerà al Pin a partire dalle 11 di domani. Nella sede di Piazza dell’Università, la giornata, in collaborazione con il Comune di Prato, intende portare i cittadini in contatto con le attività di ricerca orientate alla soluzione di problemi concreti che caratterizzano i Lab attivi al Pin. La giornata inizia alle 11 nell’Aula Magna "M. Fioravanti" con il workshop dal titolo "Nuove tecnologie per il monitoraggio degli ambienti di vita e di lavoro" in cui i ricercatori di Liroman mostreranno le importanti innovazioni del settore, raccontando i progetti realizzati. Bright-Night prosegue nel pomeriggio con "Il vento che accarezza le strutture", dove la Galleria del Vento si propone di guidare le persone alla scoperta della mutua interazione che vento e corpi investiti esercitano uno sull’altro (15-18.30). Ci saranno poi "Esperienze di realtà virtuale" con le prove dimostrative del Laboratorio PercLab del Pin (orario: 15-18.30, cortile interno Pin); "Circular city - Gioca alla città circolare", un gioco di ruolo e strategia - sviluppato da Leonardo Borsacchi del Lab Arco (16-17, Aula 138). Ci saranno poi a cura del Laboratorio Lati, due seminari dal titolo "La luce visibile illuminerà il futuro delle comunicazioni" (17-17.20) e "Le tecnologie a supporto di un’assistenza 4.0 per le persone fragili (progetto smartHUB)" (17.20-17.40) nel cortile interno del Pin. Il Laboratorio Cyber Security presenterà il seminario dal titolo "Raas: i nuovi scenari di attacco" (17-17.30, Aula 138) con ricercatori disponibili per informazioni e tecniche di Cyber Security (stanza 123); infine il Laboratorio WemPark curerà "L’ascolto della rete e l’intelligenza artificiale" ( 17.30-18.30, Laboratorio Wem_Park). La giornata si chiuderà alle 19 con l’Aperitivo con la ricerca