Notte Europea dei Musei, ecco le mostre del Pecci. E c'è anche la visita guidata

Prato, 11 maggio 2023 - Anche il Pecci aderirà all'iniziativa - in programma sabato - della Notte Europea dei Musei, organizzata dal comune di Prato e patrocinata da Consiglio d’Europa, Unesco e ICOM. Verranno così aperte al pubblico le porte del centro per l'arte contemporanea in orario serale.

Dalle 21 fino a mezzanotte, sarà possibile visitare, al simbolico costo di un euro, le esposizioni appena inaugurate, ossia "Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci" e "Lina Pallotta: Volevo guardarmi negli occhi". Eccentrica mostra per la prima volta una serie di opere e materiali - 55 fra le oltre 1.200 - che fanno parte della collezione del Pecci, con un allestimento dello studio di design Formafantasma. La mostra di Lina Pallotta è invece dedicata agli scatti realizzati dalla fotografa a Porpora Marcasciano, attivista trans, durante i lunghi anni della loro amicizia.

Visita guidata

Durante la serata, per la precisione alle 21.30, si terrà una visita guidata a "Eccentrica. Le collezioni del centro Pecci", a cui sarà possibile partecipare al costo di 5 euro. E' necessaria la prenotazione online (per maggiori informazioni, visitare il link https://centropecci.it/it/eventi/notte-europea-dei-musei_1), mentre il pagamento sarà effettuato direttamente alla cassa.

Francesco Bocchini