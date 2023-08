Notte di violenza Rapinata una coppia I banditi rubano un’auto poi il colpo a Seano

Una coppia rapinata del cellulare e l’uomo scaraventato a terra, intorno alle una della notte fra sabato e domenica a Seano. E’ l’ennesima rapina, anche questa ai danni di cittadini cinesi, come quella della scorsa settimana avvenuta però a Poggio a Caiano e con un bottino più consistente: un Rolex. La rapina di Seano ha fatto emergere pure il furto di ben quattro automobili avvenuto nella zona di Ficarello. Alle 2 di notte, una famiglia italiana è stata svegliata dai carabinieri che hanno suonato il campanello: la loro automobile era stata rubata e ritrovata a poche centinaia di metri, in via Marconi, in quanto utilizzata per compiere questa rapina. Accanto c’era un’altra vettura con i vetri infranti e pure questa risultata rubata. I ladri hanno, in pratica, aperto le vetture, forzato l’interruttore dell’accensione riuscendo a metterle in moto. Hanno percorso poche centinaia di metri per andare a rapinare una coppia che non aveva con sé oggetti di valore o denaro contante, ma solo il cellulare.

I rapinatori si sono dileguati a piedi per raggiungere eventuali complici o mezzi di trasporto nascosti da qualche parte. L’uomo aggredito è stato accompagnato in ospedale perché è stato sbattuto a terra con violenza. Per le famiglie di via Marconi quella che doveva essere una tranquilla domenica d’agosto è finita fra denunce in caserma e la conta dei danni dei veicoli. I carabinieri di Prato stanno indagando e ieri sono stati acquisiti i filmati delle telecamere in gestione alla polizia municipale che coprono anche la zona industriale di Seano. E’ un periodo nero nei Comuni medicei per i furti nelle case e gli atti di vandalismo: la scorsa settimana 13 mezzi, fra automobili e furgoni, parcheggiati fra piazza Battisti e via Alighieri a Comeana sono stati vandalizzati, poi i ladri sono entrati due volte nelle abitazioni di via Montalbiolo e in altre a Seano, persino in pieno giorno, incappucciati.

Il sindaco Edoardo Prestanti, la scorsa settimana, ha chiesto alla Prefettura la convocazione urgente del Comitato per la sicurezza pubblica perché la situazione si sta facendo delicata. Il Comune ha installato sino ad ora 42 telecamere e altre ne arriveranno. Ma i cittadini chiedono ulteriori provvedimenti. "Aspettiamo risposta riguardo alla convocazione del Comitato per la sicurezza pubblica – commenta Prestanti – nel frattempo i carabinieri stanno acquisendo le immagini dalle nostre telecamere, che funzionano e sono evidentemente utili come supporto alle indagini.

Nelle ultime due settimane abbiamo effettuato controlli serali con la nostra polizia municipale, proprio in supporto alle forze dell’ordine in uno spirito di totale collaborazione. Ma come sindaco ci tengo a ribadire che il loro ruolo fondamentale è quello di far rispettare il codice della strada".

M. Serena Quercioli