Notte di violenza a Prato: giovane accoltellato in strada

Prato, 17 luglio 2023 - Ennesimo episodio di violenza in città. Stasera un giovane straniero è stato accoltellato in via Valentini, poco prima delle 22. L’accoltellamento è avvenuto tra le auto parcheggiate davanti al cantiere per la costruzione di una nuova palazzina, nel primo tratto della strada. Da chiarire la dinamica dell’aggressione, ma la vittima non risulta in pericolo di vita. Il ferito è stato subito soccorso e portato in ospedale. Sta indagando la polizia, giunta sul posto. Qualche settimana fa in via Valentini, ma nel secondo tratto, un altro straniero venne accoltellato gravemente, questa volta di giorno. Il responsabile è stato poi arrestato dai carabinieri.