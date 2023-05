Notte dei Musei Aperture speciali E basta un euro

Per la Notte europea dei musei sabato aperture speciali fino a mezzanotte, con accesso al costo simbolico di un euro. Aderiscono all’iniziativa organizzata dal Comune e patrocinata da Consiglio d’Europa, Unesco e Icom il il Museo di Palazzo Pretorio, il Centro Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell’Opera del Duomo, la casa Museo Francesco Datini, la Galleria di Palazzo degli Alberti, il Museo di Scienze Planetarie e l’Archivio di Stato: per l’occasione apriranno al pubblico dalle 21 alle 24 - in via straordinaria oltre il consueto orario – le collezioni permanenti e le mostre in corso. Al Museo del Tessuto sarà possibile visitare "Kimono - Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente", la nuova mostra organizzata in collaborazione con il Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia: da vedere kimono, quadri, xilografie, cartoline d’epoca, stampe e tessuti provenienti sia da importanti collezioni private che da inedite raccolte del Museo del Tessuto. Al Pecci sarà possibile vedere "Eccentrica", l’allestimento della collezione permanente di recente inaugurato e progettato da Formafantasma che valorizza opere di Gherard Richter, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Lucio Fontana, Julian Schnabel, Andy Wahrol, Anish Kapoor, Vito Acconci, Chiara Fumai tra gli altri; si potrà visitare anche la mostra della fotografa Lina Pallotta con una selezione delle fotografie scattate all’attivista Porpora Marcasciano, a partire dagli anni Novanta. Alle 21 al prezzo di 5 euro ci sarà una visita guidata a "Eccentrica", prenotabile sul sito del Pecci.

Apertura straordinaria anche per il Museo dell’Opera del Duomo e per il Museo di Scienze Planetarie mentre il Museo di Palazzo Pretorio offre ai suoi visitatori una visita tra i capolavori della sua collezione permanente. Saranno aperte al pubblico con lo stesso orario serale e ad accesso gratuito la casa Museo Datini e l’Archivio di Stato, un’occasione per addentrarsi nel cuore della storia medievale della città. Infine, e non poteva certo mancare, apertura straordinaria e ad ingresso gratuito, per la Galleria di Palazzo degli Alberti: Caravaggio, Lippi, tutto il Seicento Fiorentino e la meravigliosa Crocefissione di Giovanni Bellini.