Notifiche fantasma, nuovi malumori "Avvisi affissi con un banale scotch"

Ci risiamo. Le notifiche restano una spina nel fianco dei cittadini soprattutto al ritorno dalle ferie. Dopo i casi delle maxi multe per notifiche mai ricevute raccontate da La Nazione nei mesi scorsi, ecco che l’argomento torna di attualità. A sollevare la questione è Salvatore Leonardi che ha immortalato due notifiche arrivate nel condominio dove abita e affisse semplicemente un pezzettino di scotch al portone di ingresso. Un metodo che davvero lascia il tempo che trova. "A riprova che la consegna delle notifiche sia fatta in maniera non molto professionale ho scattato delle foto - dice Leonardi -. Ho trovato avvisi di giacenza di inquilini del terzo e quarto piano assenti presumo per ferie visto che le lettere sono arrivate nel mese di agosto quando è più che probabile che le famiglie siano assenti da casa. Al di là del fatto che non lasciare la notifica in cassetta viola anche la privacy delle persone, non capisco il senso di lasciare l’avviso attaccato alla porta con soltanto un piccolo pezzo di scotch. Lettere lasciate in questo modo sono alla mercé di chiunque o del vento che potrebbe facilmente staccarle. Ma anche un banale scherzo di qualcuno potrebbe impedire al destinatario di ricevere la notifica. Peccato che se la raccomandata non viene ritirata le spese diventano pesantissime e in poco tempo triplicano".

Il metodo di consegna delle raccomandate tramite notifica è stato più volte al centro di polemiche: in molti i casi avvisi lasciati sulla porta non sono stati trovati dai destinatari che poi si sono visti arrivare una cartella esattoriale con importi esorbitanti. Il morale è sempre lo stesso: i cittadini si trovano a pagare cifre stratosferiche per non aver saldato in tempo la sanzione che però non sapevano di aver ricevuto. Il regolamento attualmente in vigore consente al portalettere, qualora nessuno degli inquilini si trovi in casa, di lasciare l’avviso attaccato con un pezzettino di scotch adesivo sul portone d’ingresso. Inoltre per il codice civile se la raccomandata non viene ritirata, trascorsi i termini di giacenza, viene restituita al mittente con la dicitura ’compiuta giacenza’, e la comunicazione si considera comunque giunta a destinazione, ricevuta e conosciuta da parte del destinatario. Quando invece non è affatto così. Nel caso di una multa oltretutto non è previsto nemmeno un secondo avviso. Nel frattempo però la cifra lievita come nell’ultimo caso riportato da La Nazione lo scorso aprile: una multa da 280 euro è lievitata fino a 900 proprio perché l’ignaro contribuente non ha mai trovato l’avviso di notifica nella posta e quindi non si è premurato di ritirare la multa. Silvia Bini