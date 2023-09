Note jazz sotto le stelle nel giardino "Triplo" Questa sera appuntamento con il "Khifla duo"

Un settembre a ritmo di jazz. Per tutto il mese è la proposta di Triplo, sotto le stelle, nel giardino del locale in via Verdi. Quattro mercoledì di musica dal vivo, curati da Carlotta Vettori, musicista e già direttrice artistica della celebre rassegna "Sounds on Friday" al circolo Arci di Viaccia, con 17 edizioni di grande successo alle spalle.

S i comincia oggi con "Khifla duo", Carlotta Vettori ai flauti e Riccardo Galardini alle chitarre. Per tutte le serate la possibilità di deliziarsi con i cocktail botanici preparati da Triplo con i prodotti dell’opificio Nunquam, il liquorificio artigianale di Tavola. Prima o durante il concerto possibilità di cenare. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 0574 18226528.