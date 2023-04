Note di pace Omaggio in jazz a Stevie Wonder

"Sounds on Friday", ovvero "Ai confini del Jazz", XVII edizione al Circolo "La libertà del 1945" di Viaccia, propone venerdì "Stevland Social Sounds of Stevie Wonder". La scelta di un concerto in dedica a Stevie Wonder si ispira alla rivoluzione stilistica di uno tra i più famosi artisti pop del XX secolo, uno dei musicisti più innovativi e influenti nella storia della musica contemporanea; una scelta che conferma il valore di una rassegna originale che punta a presentare artisti e generi appunto "ai confini del jazz" Più che un omaggio a Stevie Wonder, si tratta di una reinterpretazione della sua musica: un progetto di grande fascino sonoro che conta su una sezione ritmica di grande livello, con artisti ben conosciuti e apprezzati. C’è Riccardo Galardini pratese, chitarrista, insegnante, compositore, arrangiatore con l’esperienza di quaranta anni, qui insieme al violino elettrico di Emanuele Parrini, Nicola Verruccio basso e Walter Paoli batteria, percussioni, elettronica: una compagine cui si aggiunge il virtuosismo della voce di Claudia Tellini che ben s’impasta alle corde di Galardini e Parrini. La proposta si integra perfettamente nell’idea di fondo di questa rassegna di successo, curata da Carlotta Vettori (che ha il patrocinio del Comune e il sostegno di Kostelia-logistica),ovvero quattro appuntamenti originali che spaziano dal jazz alla musica d’avanguardia: nuovi scenari modellati sulla sensibilità musicale dei vari gruppi che di volta in volta si alternano.

Questa volta si tratta di Stevie Wonder, un artista che nella fusione dei suoi fantastici testi con un sound del tutto personale, tende a comunicare messaggi sociali con al centro il tema del razzismo. "Stevland", un’occasione da non perdere per rivivere i singolari arrangiamenti della black music del grande Wonder, attivista dei diritti civili, "messaggero di pace". Tutti i concerti hanno luogo al Circolo "La libertà del 1945" di via Pistoiese 659, a Viaccia: l’inizio è alle 21.30, costo biglietto 10 euro. Prenotazione (non obbligatoria) al 3492321388.

Goffredo Gori