Note di libertà E i violoncelli per i Beatles

Una proposta d’ascolto un po’ insolita apre la settimana musicale di RTC: un violino e una chitarra per due sonate di Paganini, oggi alle 18,40); a seguire è la voce di Joan Sutherland, soprano australiana, a trascinarci nei vaneggiamenti della scena della pazzia di "Lucia di Lammermoor" di Donizetti dopo averci incantato con la leggerezza romantica di "Verranno a te sull’aure" insieme a Pavarotti. Alle 20,30 la Camerata diretta dal compianto Bruno Bartoletti ripropone il concerto del 15 marzo 2007 registrazione dal vivo con la voce di Monica Bacelli per Folksongs di Berio e Koindertotenlieder di Mahler. Domani due sinfonie dirette da Carlo Maria Giulini: Brahms Sinfonia n.2 e Patetica di Cajkovskij alle 10,40; alle 12,17, da non perdere, la potenza espressiva di due voci verdiane storiche che intonano quasi all’unisono l’ira e l’invidia di Otello-James McCracken e di Jago- Tito Gobbi. Un ritratto di Rachmaninov nel 150° della nascita a cura di Francesco Dilaghi (alle 18,40). Martedì Rtc non dimentica la festa della Liberazione: l’Inno nazionale di Novaro – Mameli (alle 9) con il coro di Bressan – Santa Cecilia, cui segue alle 11,41 l’Eroica di Beethoven – Camerata diretta da Piero Bellugi, 1999. Dalle 12,40 alle 13,13, Beethoven ancora per la libertà con "Fidelio-Egmont-Leonore", Bernstein, Abbado, Ozawa. Musica per la libertà in una galleria di compositori moderni alle 20,30: Schoenberg- "Un sopravvissuto di Varsavia", Dallapiccola- "Canti di prigionia" e "Canti di liberazione", Luigi Nono- "Il canto sospeso Testi di lettere condannati a morte per la Resistenza". Alle 23,09 "Alxander Nevskij, Cantata dalle musiche per il film" di Sergej Eisenstejn. Mercoledì 26, alle 19,01, da non perdere: 12 violoncellisti dei Berliner eseguono le più famose canzoni di Lennon- McCartney. Giovedì si ricorda la nascita in questo giorno del 1920 di Guido Cantelli, il direttore d’orchestra che fu considerato l’erede artistico di Toscanini: Sinfonia n. 6 –Patetica di Cajkovskij con la Philharmonia Orchestra da lui diretta. Rossini per la voce di Maria Callas alle 19,54; la Sagra della primavera di Stravinskij da lui diretta nel ’60 alle 22,13 alle 23 il pianoforte di Rosalyn Tureck in una registrazione del ’45 dei Sei grandi studi dai capricci di Paganini

Goffredo Gori