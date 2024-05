Note americane. Il più grande archivio in città

C’è un luogo a Prato dove la musica americana ha messo radici. Non è un luogo casuale: è Palazzo Martini in via Santa Trinita, la ‘casa’ della scuola di musica Verdi, della Camerata strumentale di Prato e di Rete Toscana Classica. È qui che aprirà le porte domani l’archivio ICAMus, il nuovo Centro di documentazione sulla musica americana donato con un gesto di grande sensibilità della direttrice Aloma Bardi, non nuova a questi attestati di altissima filantropia: un ricco patrimonio composto da oltre 10mila pezzi tra libri, musicassette, cd e fotografie che fa di palazzo Martini un osservatorio privilegiato per lo studio e la ricerca sulla musica americana. Uno scrigno prezioso di materiali e documenti che si è spostato dal Michigan a Prato (decisivo il supporto logistico dell’azienda Albini & Pitigliani, sponsor tecnico) e che domani si presenterà alla città con una festa per far scoprire un universo musicale ancora poco conosciuto, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale. Il programma dell’inaugurazione, a partire dalle 17, prevede un ascolto musicale dal vivo a cura del duo Alberto Bologni e Carlo Palese (violino e pianoforte) che suoneranno "Decoration Day" di Charles Edward Ives preceduto da un’introduzione sul tema "I secoli e i continenti della musica americana" a cura della stessa Aloma Bardi, la studiosa benefattrice che ha reso possibile questa raffinata operazione culturale. A seguire, alle 18, si apriranno le porte della nuova sala ICAMus con ascolti musicali che accompagneranno la visita al nuovo spazio su pagine di Jerome Margolis, Douglas Hedwig, Joan Tower, Daniel Bernard Roumain. Dulcis in fundo, un concerto alle 21 preceduto sempre da un intervento di Aloma Bardi nella sala delle Colonne. Nella biblioteca di ICAMus c’è l’imbarazzo della scelta per chi vuole approfondire la cultura musicale americana: il materiale comprende, fra le varie cose, dischi vinile e Lp, Cd, Dvd, audiocassette, registrazioni dal vivo audio e video, opere letterarie, in inglese o in altre lingue originali, che costituiscono la fonte o l’ispirazione di particolari composizioni musicali, trattati e cataloghi illustrati sulle arti visive americane, dizionari e lessici della lingua inglese e angloamericana, programmi teatrali e concertisticie tante altre cose.

m.l.