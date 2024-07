Norberg-Hodge domani al parco: "Quinto Martini"

"La comunità alla base della felicità, dal globale al locale". E’ questo il titolo dell’incontro internazionale con Helena Norberg-Hodge in programma nella giornata di domani al parco museo “Quinto Martini” di Seano. L’iniziativa è promossa dal BioDistretto Montalbano, in collaborazione con Distretto biologico del Montalbano e Gas Fico Carmignano e con il patrocinio del Comune. L’incontro con Helena Norberg-Hodge avrà inizio alle 21 e sarà preceduto (alle 20) da un’apericena con prenotazione obbligatoria. Per informazioni mandare una mail all’indirizzo mail [email protected] oppure visitare la pagina Facebook di BioDistretto Montalbano. Entusiasta il sindaco Edoardo Prestanti: "E’ con immenso piacere che ospitiamo a Carmignano un personaggio internazionale della caratura di Helena Norberg-Hodge, la cui attività a favore del nostro sistema naturale e delle diversità culturali ammiro da anni". Helena Norberg-Hodge è scrittrice, regista e attivista per la difesa dell’ambiente e delle culture locali. Fondatrice dell’ong “Local Futures” e dell’associazione “International alliance for localization”, è pioniera del movimento della nuova economia e organizzatrice della Giornata mondiale della localizzazione. Per il suo lavoro con le popolazioni del Ladakh ha vinto il Premio Nobel alternativo (Right Livelihood Award). Inoltre ha prodotto e co-diretto il film “Economia della felicità” tradotto in più di 40 lingue. Fondatrice dell’International society for ecology an culture (Isec), è anche redattrice dell’importante rivista ecologista europea “The Ecologist”.