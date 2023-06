Nonni in festa alla Misericordia Prenotazioni entro domani

Nonni in festa alla Misericordia di Poggio a Caiano. Lunedì 19 giugno al Mestolo d’Oro ci sarà la "Festa per i nonni. Aspettando l’estate". Dalle 20 cena al circolo in via Soffici in compagnia della musica con l’orchestra de "I Paesani". La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi entro domani, alle 12, nella sede di via Aldo Moro oppure all’edicola di Franca Giovagnini in via Garibaldi. Possono partecipare tutti gli anziani e per coloro che hanno difficoltà a raggiungere il locale ci penserà la Misericordia e dovrà essere comunicato all’iscrizione. Per la Misericordia è l’occasione della ripartenza delle attività a favore degli anziani, dopo tre anni di stop a causa della pandemia. La cena di inizio estate era, infatti, una iniziativa fissa che ora torna come primo appuntamento di questa estate.