Nona laurea a 64 anni "Qual è il mio segreto? Non avere il cellulare Così penso a studiare"

Nove lauree, l’ultima datata 15 giugno 2023, un master e un dottorato. Più un’esperienza politica come consigliere provinciale ("indipendente, mai avute tessere di partito"), otto anni alla guida dell’Uisp e un lavoro come funzionario in Regione, settore agricoltura e forestazione, con compiti di controllo dei contributi comunitari. In più qualche seminario e il record di 357 donazioni di sangue e plasma. Luca Mori, 64 anni, moglie e due figli, finora non si è fatto mancare nulla, ad accezione del... cellulare. Non c’è l’ha, non ce l’ha mai avuto e non lo vuole. A pensarci bene, potrebbe essere quasi il decimo titolo accademico, in comunicazione vintage, dopo quelli in scienze forestali (1984), scienze agrarie (1998), scienze agrarie tropicali e subtropicali (2003), scienze naturali (2005), il Master in antropologia biologica della regione mediterranea (2006), il dottorato di ricerca in antropologia (2011), la laurea specialistica in conservazione e gestione della natura (2015), quella in studi geografici (2017), in scienze faunistiche (2019), in scienze storiche (2021) e l’ultima in archeologia. Tutte conseguite, a parte le prime due, con 110 e lode o 110, senza però mai rifiutare un voto, nemmeno un 18.

La prima laurea nel 1984, l’ultima nel 2023. Cosa l’ha spinta a studiare in questi 39 anni?

"Il piacere di farlo, la curiosità, per le ultime lauree la passione coltivata da giovane".

Ma come ha fatto?

"Spesso per lavoro ho fatto il pendolare. Mentre gli altri viaggiatori stavano chini sul cellulare, io leggevo e studiavo".

Adesso però lavora a Prato. Quando studia?

"Quando finisco di lavorare invece di andare a casa vado in biblioteca o al Pin, quando è possibile frequento anche qualche lezione".

Ha sempre avuto la passione per lo studio, era un secchione a scuola?

"Alla maturità ho preso 37, anche se non sono stato mai rimandato. La chiave è la curiosità, lo dico sempre anche ai ragazzi quando mi capita di fare seminari. Inoltre non mi soddisfa fare una cosa sola, ne faccio sempre diverse insieme. E’ così anche nello sport. Adesso però non penso al prossimo progetto di studio".

Nove lauree significano anche tanto tempo passato sui libri e un investimento in tasse universitarie. La sua famiglia che dice?

"Mi organizzo, preparo un esame per volta e dedico le vacanze ai miei cari. Inoltre una volta partiti poi diventa più semplice perché tanti esami vengono riconosciuti. Quanto alle tasse universitarie, è vero che devo pagare ma come iscritto ho anche dei vantaggi da non trascurare. E’ il pragmatismo del Nord Europa che ho imparato a conoscere nei miei viaggi di studio".

Perché niente cellulare?

"Non uso nemmeno quello di servizio, è in un cassetto. Ho detto di no all’inizio degli anni Novanta, quando cominciavano a diffondersi e non mi sono mai pentito. Riconosco che è funzionale: se gli altri ce l’hanno riesco a trovarli più facilmente, ma da loro preferisco farmi trovare".

Sua moglie si arrabbia mai perché non la trova?

"Ho diversi indirizzi mail e c’è sempre il telefono fisso. Comunichiamo, comunichiamo".

Si è mai trovato in qualche situazione in cui si è pentito di non avere il telefonino?

"Certamente. Mi sono scusato per qualche ritardo non comunicato e so che potrà arrivare il momento in cui non mi salverò la vita perché non ho il cellulare. Ma lo sa quante rotture mi sarò risparmiato nel frattempo?". Sembra proprio convinto.

"C’è solo una persona che può farmi cambiare idea"

Chi?

"Mia nipote. Ha undici mesi, c’è tempo...".

re.po.