Non sprecare nemmeno una goccia

Maristella Carbonin

Sicuramente a Prato, dove la filosofia circolare del riuso è intrecciata stretta al dna della città e della sua storia, bruciava e non poco il non poter riutilizzare tutti i 10 milioni di metri cubi annui d’acqua che Gida recupera. La battaglia del sindaco Biffoni e del presidente di Gida Brogi ha i piedi piantati nell’estate caldissima del 2022. L’obiettivo: utilizzare l’acqua depurata non solo per le industrie, ma anche per lavare le strade o irrigare il verde pubblico. Non sprecare una goccia, insomma. Il decreto del presidente della Repubblica per adeguare la normativa italiana a quella europea è una risposta. Quella che Prato aspettava.