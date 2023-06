Non solo tessile La doppia rivoluzione targata Power Metal Meccanica del futuro

Non solo tessile: il distretto pratese eccelle in altri settori, come quello della meccanica di precisione che può essere di impiego nell’automazione industriale, nell’industria automobilistica, nell’energia eolica e nella robotica. L’eccellenza di cui parliamo è la Power Metal Italia: l’azienda pratese di meccanica di precisione ha depositato due brevetti che promettono di rivoluzionare il settore. Si tratta di una nuova tipologia di riduttore e una rivoluzionaria ruota dentata, risultato di una lunga ricerca e sviluppo e di un’innovazione nell’ambito della meccanica all’interno della R&D Area di Power Metal Italia. Il primo brevetto tratta di una nuova tipologia di ruota dentata, rivoluzionaria perché offre una maggiore precisione di trasmissione e una riduzione dell’usura rispetto alle soluzioni convenzionali. Grazie al suo design unico, la ruota dentata di Power Metal Italia consente un funzionamento più silenzioso, una maggiore resistenza alle sollecitazioni e una lunga durata. Ciò si traduce in un miglioramento delle prestazioni delle macchine e una maggiore efficienza complessiva dei processi industriali.

Il secondo brevetto si riferisce ad un riduttore-moltiplicatore all’avanguardia. Grazie alla nuova ruota dentata ed al design innovativo, il riduttore di Power Metal Italia garantisce una trasmissione di potenza affidabile e una riduzione significativa delle dimensioni e del peso. Ciò si traduce in un significativo risparmio di costi operativi per le aziende, oltre a una maggiore durata e affidabilità del sistema.

Oltre alle dimensioni compatte e silenziosità a pari prestazioni, la nuova ruota dentata si distingue per la sua straordinaria economicità. A differenza delle ruote dentate tradizionali che richiedono costose operazioni di dentatura per la loro realizzazione, l’ultimo ritrovato di Power Metal Italia non necessita di tale processo. Ciò si traduce in risparmio di costi e tempi di produzione, rendendo la nuova ruota dentata più accessibile dal punto di vista economico senza comprometterne efficienza e prestazioni. Entrambi i brevetti sono legati l’uno all’altro, ed aprono nuove opportunità e applicazioni per le industrie che dipendono dalla meccanica di precisione.

"Questi brevetti rappresentano un importante traguardo per noi - commenta il Ceo di Power Metal Italia Omar Alessandrini, fondatore dell’azienda dal 2015 - Siamo orgogliosi di presentare al mercato prodotti di alta qualità e soluzioni avanzate che offrono vantaggi significativi ai nostri clienti. Continueremo a investire in ricerca e sviluppo".

Obiettivo di Power Metal Italia per il futuro? Di diventare nel breve termine uno dei leader nel mercato delle trasmissioni di moto, offrendo soluzioni all’avanguardia per le esigenze meccaniche di una vasta gamma di settori industriali.