Non solo argini e corsi d’acqua : "Pulire le fogne invase dal fango"

Ora inizierà una fase più puntuale di interventi di somma urgenza, che sono già partiti in numerose zone sia in collina che sui corsi d’acqua, ma che andranno avanti anche nei prossimi giorni con le sistemazioni definitive dei luoghi colpiti, della viabilità e sui corsi d’acqua. Sul torrente Bagnolo, in corrispondenza della zona abitata, è già partito un lavoro di somma urgenza a cura del Genio civile per riparare le erosioni arginali che ci sono state a seguito della piena. Con Publiacqua il Comune darà il via ad una serie di ispezioni approfondite sulle fognature e caditoie per l’acqua piovana che in questi giorni sono state invase dal fango e che potrebbero essere ostruite. "Sarà necessaria una ripulitura di tutte le fognature e caditoie invase dal fango ma non poteva che essere successiva alla fase di prima emergenza - dice il sindaco Calamai – È importante provvedere a questo aspetto per garantire il deflusso delle acque in caso di nuove piogge".

Il volontariato di protezione civile nazionale, che in questi giorni ha dato un grandissimo supporto alle operazioni di soccorso, sta facendo una prima turnazione per il cambio di scenario delle operazioni di ripristino. "Sono stati oltre 150 gli interventi che tutti i volontari hanno portato a termine in questi giorni in tutte le nostre frazioni come il pompaggio dell’acqua, la rimozione di fango e detriti, lo spostamento masserizie, il lavaggio e pulizia stradale. Ora che la situazione è un po’ migliorata c’è un primo avvicendamento – continua il sindaco Calamai – Non ci sono parole per ringraziare il lavoro svolto sul nostro territorio da queste donne e questi uomini, provenienti da tutta Italia, che si sono messi a disposizione della nostra comunità".

Enorme la mole di lavoro svolto per la rimozione dei rifiuti. Solo da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre in totale sono state portate via 427 tonnellate di rifiuti con l’impiego di circa 15 operatori di Alia ogni giorno, sette carri gru, tre scarrabili, sei compattatori da 7,5 tonnellate e 16 camion da 3,5 tonnellate.

Questo il dettaglio dei rifiuti rimossi in tre giorni: via Montalese (tratto tra Piero della Francesca e Lippi) 12 tonnellate, via Giotto 40 tonnellate, via Riva 3 tonnellate, via Falcone 24 tonnellate, via Oste e via Toti 36 tonnellate, via Montalese (da via Giotto a via Labriola) 95 tonnellate, via Toti 24 tonnellate, via Fratelli Cervi 27 tonnellate, via Giunti 7 tonnellate, via Toti 54 tonnellate, via Gramsci 6 tonnellate, via Giotto 9 tonnellate, via Giunti 54 tonnellate, via Garigliano 12 tonnellate; via Micca, via Turati, via Riva (secondo passaggio) 18 tonnellate; via Lanciotto Ballerini e via Cimabue 6 tonnellate.

