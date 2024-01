Non rispetta divieto di avvicinamento: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinarsi alla madre, imposto dal tribunale per i numerosi maltrattamenti nei confronti dell’anziana. Così un pratese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato l’altra sera a Iolo dai carabinieri della stazione in quanto l’uomo aveva di nuovo avvicinato la madre.

I primi maltrattamento dell’uomo nei confronti della donna sono cominciati nel 2019. Gli episodi, poi si erano inaspriti con comportamenti sempre più violenti che avevano portato l’anziana, esasperata, a denunciare il figlio nel dicembre 2022. Un atto di coraggio che è costato molto alla donna in quanto non è stato facile per lei denunciare il proprio figlio. Gli episodi, però, erano diventati sempre più frequenti e pericolosi tanto che la vittima viveva in un costante stato di paura.

Con l’emissione del provvedimento cautelare limitativo nel gennaio 2023, l’uomo aveva spostato le sue condotte persecutorie verso l’ex compagna, da cui si era separato. Anche lei aveva deciso di denunciarlo tanto che l’uomo è stato colpito perfino dal divieto di dimora a Prato dal dicembre scorso. Ma evidentemente del doppio provvedimento restrittivo non è stato sufficiente a fermarlo. L’altra sera si è recato sotto l’abitazione della madre dove è stato bloccato dai carabinieri che, pur verificando l’assenza di contatti con la vittima in quel frangente, lo hanno arrestato per la violazione del provvedimento disposto dal giudice. Il 37enne era già stato arrestato per lo stesso motivo nel novembre 2023 dalla polizia. Una volta libero, ha provato ancora una volta a mettere in atto i suoi comportamenti persecutori.